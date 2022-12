Campo Imperatore senza neve

Dopo Natale anche Capodanno sarà eccezionalmente mite: a Campo Imperatore è stata riaperta la strada regionale 17 bis nel tratto che va da Montecristo a Fonte Vetica.

Un servizio in più per i turisti che soggiornano tra Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Calascio e L'Aquila.

Come l'anno scorso, temperature sopra la media a causa della persistenza di un anticiclone africano. Per la neve bisognerà aspettare l'Epifania