Cielo sereno in Abruzzo

Nelle aree interne abruzzesi per questo sabato ci aspettiamo cielo sereno o poco nuvoloso, in generale senza fenomeni di rilievo associati, mentre lungo la fascia adriatica avremo nubi sparse con possibili piovaschi associati, localmente anche di moderata intensità. Le temperature minime rimarranno tutto sommato stabili, ben al di sopra della media stagionale, invece le massime risulteranno stazionarie nelle valli interne e in calo lungo la costa. Questo perché assisteremo ad un cambio di ventilazione sui settori costieri. Qui infatti i venti soffieranno prevalentemente da nord-ovest, mentre nell’entroterra soffieranno ancora dai quadranti meridionali. Saranno da deboli a moderati e il mare si manterrà mosso. Per domenica ci aspettiamo graduali miglioramenti, con cielo poco nuvoloso o sereno e con solo locali fenomeni residui sui settori meridionali della fascia adriatica. Le temperature registreranno diffusi cali.