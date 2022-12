Comunità in lutto. Domani i funerali del sindaco

E' atteso per oggi il rientro a Bugnara del feretro del sindaco Giuseppe Lo Stracco, morto il 3 dicembre scorso all'Ospedale San Raffaele di Milano. Ieri è stata effettuata l'autopsia. Stretto riserbo sull'esito in attesa del risultato dell'esame istologico. La procura meneghina ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Si dovrà chiarire se il decesso sia avvenuto per un'infezione contratta durante un intervento chirurgico di qualche mese prima, a cui Lo Stracco era stato sottoposto nell'ospedale milanese

I funerali di Giuseppe Lo Stracco ci saranno domani alle 14.30 presso la Chiesa di Torre dei Nolfi. La camera ardente sarà allestita da oggi pomeriggio nella sala consiliare del Comune.