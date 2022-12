Giornata all'insegna del sole

L’inizio di questa nuova settimana sarà accompagnato da un deciso rialzo del campo di alta pressione che porterà tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Al mattino lungo la fascia adriatica potremo avere qualche nube sparsa, mentre nelle valli interne saranno possibili nebbie e foschie nottetempo. Nel corso delle ore sia le nebbie che le nubi si diraderanno lasciando cielo in prevalenza sereno su tutto il territorio regionale, a parte isolate e tenui nubi che comunque non porteranno precipitazioni. Andando a dare uno sguardo alle temperature avremo le minime in diffuso e sensibile calo ovunque, infatti nell’entroterra si riporteranno prossime allo zero, mentre le massime risulteranno stabili lungo la fascia costiera e in lieve rialzo nell’entroterra. Per quanto riguarda i venti ci aspettiamo generali cali di intensità, saranno da moderati a deboli, nelle zone interne assumeranno direzione variabile, mentre lungo la costa continueranno a soffiare dai quadranti settentrionali. Anche il moto ondoso è atteso in calo, con mare da mosso a poco mosso. Anche per martedì ci aspettiamo condizioni di spiccato bel tempo. A parte possibili nebbie nottetempo nelle conche interne alle prime ore del mattino ci attende una giornata accompagnata da cielo terso ovunque. Le temperature si manterranno stabili.