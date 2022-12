Un morto e un ferito in un scontro a Corropoli

Grave incidente stradale stamane alla Bonifica del Salinello, nel comune di Corropoli. Un ragazzo di 22 anni, ha perso la vita sul colpo e il coetaneo che conduceva l'auto, una Fiat panda, è rimasto incastrato tra le lamiere ma è salvo. I vigili del fuoco del distaccamento di Nereto hanno dovuto impiegare la cesoia e il divaricatore idraulico per liberarlo. L'auto, che percorreva la strada provinciale in direzione monti, è uscita di strada terminando la corsa contro un albero a pochi metri dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Alba Adriatica e Nereto per la regolazione del traffico ed effettuare i rilievi dell'incidente.