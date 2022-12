I risultati delle abruzzesi di serie D

Pineto campione d'inverno con sette punti di vantaggio sulla Vigor Senigallia. E' questo il verdetto dell'ultima di andata con i biancazzurri trionfanti con un netto 4 a 1 nel derby contro la Vastese giocato al Civitelle di Agnone. La prima frazione conclusa in parità. Gol del vantaggio di Lorenzo Emili e pari aragonese con Di Nardo (36'). Al rientro in campo eurogol di Francesco Maio e sigilli di Foglia e Allegretti su rigore al 93esimo, penalty concesso per fallo in area su Milani. Nel Pineto assente per infortunio il capocannoniere Njambè mentre nella Vastese ha giocato mezz'ora il neoacquisto Sannicandro. Il team di Lucarelli in zona playout a 18 punti. Beffa al dei Marsi per l'Avezzano piegato dalla Sambenedettese. Abruzzesi terzi in classifica con Porto d'Ascoli e Trastevere.

Padroni di casa che sfiorano la marcatura al terzo con Cisse e subiscono il gol partita su rigore assegnato per fallo di Scatozza su Marras. Dal dischetto trasforma Vita, poi nella ripresa Bittaye e Pellecchia hanno la palla per pareggiare ma non sono fortunati. A Piedimonte Matese, Chieti sconfitto 2 a 0 con reti di Napoletano e Sorrentino, una per tempo, neroverdi che restano a centroclassifica. Respira il Notaresco vittorioso sul campo del Fano per 2 a 1 grazie ai gol di Mercado e Scimia, per i marchigiani rete di Nappo. Successo che consente alla squadra teramana di lasciare l'ultimo posto in classifica. Si torna in campo domenica 8 gennaio 2023.