Il Pescara regala ai suoi tifosi un Natale pieno di entusiasmo e di applausi. Il 2 a 2 contro il Napoli è una quasi vittoria, per come si erano messe le cose nel secondo tempo. Episodi arbitrali molto dubbi contro la squadra di Despotovic e il rosso a Murilo, ma la struttura dei biancazzurri tiene e alla fine il pari è strameritato contro la prima in classifica. Il delfino resta al terzo posto a quota 22 punti.