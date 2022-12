Indagato senza vita: domani l'autopsia

Verrà eseguita domani pomeriggio l'autopsia sul corpo di Cristian De Leonardis. L'uomo, 48 anni, trovato senza vita nel suo appartamento, era uno dei due indagati per la morte di Francesco Ciammaichella avvenuta in quello stesso palazzo di via Albanese, a Chieti, il 9 novembre scorso. Era stato proprio De Leonardis quella sera a dare l'allarme, finendo poi nell'inchiesta con una donna che vive anche lei nello stabile. Il 48enne aveva sempre respinto ogni accusa. Il decesso sembrerebbe naturale, era in pigiama in cucina, vani i tentativi di rianimarlo.