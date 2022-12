Investito in bici, muore a Pordenone

E' morto nella notte, all'ospedale di Pordenone, il giovane abruzzese di 28 anni investito in tarda serata ieri sera mentre girava in centro in bicicletta. Ferite gravissime per lui travolto da un automobilista friulano di 35 anni, del posto: negativo all'alcoltest l'uomo è stato il primo a prestargli soccorso. La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, come atto dovuto. Si tratta dell'ennesimo caso di una persona in bicicletta che viene travolta uccisa da un'auto in Fvg.