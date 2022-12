Al centro di Avezzano, a partire dalle 8, la fiera di Santo Stefano, l'appuntamento, che richiama ogni anno migliaia di visitatori, gli organizzatori hanno stimato l'arrivo di almeno 20 mila visitatori. 180 gli stand divisi fra i vari settori in base alle tipologie merceologiche, si va dall' abbigliamento, all' oggettistica, dall' artigianato all'immancabile street food, il cibo di strada con specialità di tutte le regioni. Come sempre non mancheranno le misure di sicurezza e i controlli della polizia locale presente in tutta l'area. A partire dalle 6 sono entrati in vigore i divieti di sosta in tutte le strade dove si svolgerà la fiera che resterà aperta fino alle ore 20