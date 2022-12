La GdF e il Natale sicuro

Guardia di Finanza in azione, in provincia di Chieti, nel contrasto alla vendita di articoli natalizi non a norma. Le fiamme gialle hanno sequestrato più di 1500 luci non conformi e oltre 1900 carte del gioco "Uno", contraffatte. Migliaia di altri prodotti ritirati dal mercato. Cinque, in tutto, le segnalazioni all'autorità giudiziaria e quattro alla Camera di commercio. I controlli, disposti dal comandante provinciale, Michele Iadarola, sono avvenuti in negozi di Lanciano, Atessa, Ortona, Rocca San Giovanni, Vasto e Mrancavilla al mare.