Le protagoniste della A3

Fanno festa le abruzzesi in serie A3. Nel girone bianco il Pineto torna alla vittoria strapazzando 3 a 0 il Parma in partita solo nel primo set. Troppo forte la voglia di riscatto dei teramani dopo il passo falso a San Giustino. In grande spolvero la diagonale centrale Merlo/Bragatto. Vetta della classifica, appannaggio del Fano, ad una sola lunghezza.

Nel girone blu l’Impavida cala la quinta vittoria consecutiva superando il Bari 3 set a 1. Dopo aver perso il primo parziale gli ortonesi trovano la rabbia per reagire e portare a casa il match. I tre punti lanciano i biancazzurri momentaneamente in testa alla classifica, scavalcando il Catania che, comunque, deve recuperare una partita. Domenica prossima in Sicilia, ultima giornata del girone di andata, le due squadre si sfidano per il titolo d’inverno.