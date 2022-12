Legnini commissario ad Ischia

Giovanni Legnini è il commissario delegato della protezione civile per la ricostruzione e la messa in sicurezza di Casamicciola e degli altri territori colpiti dall'emergenza a Ischia. La nomina è stata comunicata dal ministro per il Sud Musumeci. Legnini ha una lunga esperienza nel settore essendo già commissario per la ricostruzione post terremoto ad Ischia e Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione delle regioni colpite dai terremoti del 2016: Abruzzo, Lazio, Marche. Dispone già di una struttura tecnica e nell'isola opererà con il commissario prefettizio e con i sindaci interessati.