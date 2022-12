Bugnara in lutto per la morte del sindaco Giuseppe Lo Stracco.Aveva 63 anni, era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dove aveva subito un intervento chiurgico, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso avvenuto questa mattina. Giuseppe Lo Stracco era al terzo mandato come sindaco di Bugnara. Con la morte del primo cittadino il consiglio comunale verrà sciolto e saranno indette nuove elezioni.