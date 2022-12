Lutto cittadino a Bugnara

A Bugnara è stato proclamato il lutto cittadino e sono state annullate le manifestazioni che erano state programmate per Natale. La morte di Lo Stracco, sindaco di area di centrodestra, iscritto a Forza Italia dalla prima ora, ha suscitato una valanga di reazioni e di cordoglio a tutti i livelli istituzionali e non. A partire da quello del presidente della Regione: "Ho avuto modo di apprezzare l’attaccamento al suo territorio e la voglia di dare risposte positive per la vita quotidiana dei suoi cittadini" ha detto Marco Marsilio.