Morte sindaco di Bugnara, attesa l'autopsia

La morte a Milano del sindaco di Bugnara, Giuseppe Lo Stracco. La procura lombarda lavora su due ipotesi: un'infezione che si sarebbe scatenata durante l'intervento o una cattiva pratica sanitaria. L'incarico per l'autopsia sarà conferito nelle prossime ore. Nessun medico del San Raffaele risulta indagato e il fascicolo per omicidio colposo è contro ignoti: all'esame autoptico parteciperanno i consulenti della procura e di parte civile. Il figlio Leandro e la moglie Maria fanno sapere che "Il prof. Zangrillo e la sua equipe sono estranei ai fatti oggetto di indagine".

Per il giorno dei funerali il vice sindaco ha proclamato il lutto cittadino. All'arrivo in paese la salma del sindaco sarà esposta nell'aula consiliare fino al giorno delle esequie nella chiesa della Madonna della Pace nella frazione di Torre de' Nolfi dove Giuseppe Lo Stracco abitava.