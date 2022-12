Muore travolto da un'auto sulla Fondo Valle Alento

La tragedia verso le 18 di ieri sulla Fondo Valle Alento. La vittima, Roland Muca, operaio albanese residente a Francavilla, padre di due bambini, stava risalendo sulla sua auto. Si era fermato per raccogliere dei cachi da un albero dall'altra parte della carreggiata. Una Smart che sopraggiungeva lo ha preso in pieno. Il conducente, un 65enne di Torrevecchia Teatina lo ha subito soccorso. Immediato l'arrivo del 118, ma 4 ore dopo il ricovero in ospedale, l'uomo è morto per le ferite riportate. Sull'incidente indagano i carabinieri. L'investitore è stato sottoposto agli accertamenti per eventuale assunzione di alcol o droghe. Questa mattina, come atto dovuto, verrà iscritto nel registro degli indagati, per lui l'accusa è di omicidio stradale. Sempre questa mattina la procura deciderà se disporre l'autopsia sul corpo della vittima