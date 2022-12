Natale col sole

L’alta pressione continua a portare tempo stabile e asciutto. In Abruzzo avremo ancora cielo in prevalenza sereno con della leggera nuvolosità lungo la costa, senza comunque fenomeni di rilievo associati Le temperature, sia minime che massime continueranno ad essere decisamente troppo elevate. Risulteranno tendenzialmente stabili, con valori minimi compresi tra lo zero e i 10 gradi e valori massimi diffusamente intorno ai 15 gradi. Poche variazioni anche per quanto riguarda i venti, perlopiù deboli e dai quadranti meridionali, in special modo da sud-ovest. Il mare sarà calmo o poco mosso. Anche l’ultima settimana di dicembre inizierà accompagnata dall’alta pressione che garantirà condizioni di spiccato bel tempo con cielo tendenzialmente sereno o al limite poco nuvoloso e senza fenomeni. Le temperature rimarranno sostanzialmente invariate.