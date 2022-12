Nuvole in Abruzzo

Dopo il leggero indebolimento dell’alta pressione nei prossimi giorni ci aspettiamo un nuovo rinforzo che porterà un aumento della stabilità. In Abruzzo ci aspettiamo qualche nube sparsa, specie sul versante occidentale dell’Appennino che comunque non porterà fenomeni di rilievo a parte possibili isolati e deboli piovaschi sulle zone al confine con il Lazio. Lungo la fascia adriatica avremo invece cielo sereno con locali e tenui nubi. Passando alle temperature ci aspettiamo le minime in locale lieve rialzo, mentre le massime si manterranno tutto sommato invariate con valori, durante le ore più calde della giornata, compresi perlopiù tra i 12 gradi dell’entroterra e i circa 16/17 gradi della costa. Questo sempre grazie ai venti meridionali che soffieranno su tutto il territorio regionale. Saranno da deboli a moderati, con locali rinforzi a ridosso del Gran Sasso, e il mare rimarrà poco mosso. Per sabato ci aspettiamo nuovamente bel tempo, asciutto e soleggiato, con cielo in prevalenza sereno e il possibile passaggio di innocue velature, specie nelle aree interne, senza precipitazioni.