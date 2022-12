Perde il controllo dell'auto,muore un 36enne di Atri

Questa mattina intorno alle 7.30 si e' verificato un gravissimo incidente lungo la provinciale 27/A nella zona industriale di Atri .Un uomo di 36 anni residente nella frazione Casoli ha perso la vita.Con la sua auto si stava recando al lavoro,forse per il fondo stradale bagnato o per un malore dopo una curva ha perso il controllo del mezzo. L'auto si e' schiantata contro la recinzione dell'industria Aran Cucine. Inutili i soccorsi,il 36enne e' morto per le gravissime lesioni riportate nella collisione.Ripercussioni sul traffico nella zona Stracca di Atri e su via dell'industria a Pineto,gli automobilisti sono stati costretti a percorrere itinerari alternativi.