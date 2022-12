Uccisi dal braciere

Due persone sono state trovate senza vita in una palazzina in via Luigi Longo, a Teramo. Si tratta di un ragazzo gambiano e di una giovane teramana. Avevano acceso un braciere per scaldarsi e sono morti per le esalazioni. L'allarme è stato dato da due pakistani attorno all'una della scorsa notte ma con ogni probabilità i corpi erano lì da giorni. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Aperta un'inchiesta