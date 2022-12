San Silvestro col sole

Per quest’ultimo giorno del 2022 è atteso un rinforzo del campo di alta pressione e in Abruzzo ci aspettiamo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con sporadiche nubi nell’entroterra, senza tuttavia fenomeni associati. Inoltre alle prime ore del mattino potremo avere locali nebbie e foschie nelle conche interne. Le temperature si manterranno tutto sommato stabili, con valori minimi perlopiù al di sopra dello zero e valori massimi tendenzialmente compresi tra i 12 e i 17 gradi. I venti saranno prevalentemente di debole intensità e soffieranno per buona parte della giornata dai quadranti meridionali. Il mare si manterrà poco mosso. Anche il 2023 inizierà accompagnato da tempo stabile e soleggiato, con cielo in prevalenza sereno ovunque e possibili nebbie nelle valli. Le temperature registreranno lievi aumenti nell’entroterra.