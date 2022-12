Scontro frontale nella notte, feriti i conducenti

Gravissimo incidente sulla superstrada di Avezzano. In serata due autovetture si sono scontrate frontalmente nei pressi della rotatoria in prossimità dell'insediamento industriale della Lfoundry. Feriti i conducenti che sono stati soccorsi e trasportati all'Ospedale del capoluogo marsicano. L'impatto - secondo quanto è stato riferito è avvenuto poco dopo le 20 ed è stato di una violenza estrema. Solo per un caso non sono stati coinvolti altri veicoli che seguivano che hanno fatto in tempo a fermarsi evitando altri impatti. Sul posto forze dell’ordine.

Le autovetture coinvolte sono una berlina Audi e un'utilitaria.