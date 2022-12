Scoperta una boutique del falso

Aveva trasformato la sua casa in una boutique del falso. Un disoccupato senegalese, con precedenti specifici, aveva stoccato centinaia di capi e accessori contraffatti, copie false di noti brand della moda nazionale e internazionale. Un vero e proprio magazzino pieno di scatoloni con vestiti e borse di materiale scadente, sprovvisti dell'indicazione del prezzo di vendita. L'uomo, colto in flagranza di reato dagli uomini della Guardia di Finanza di Pescara, è stato denunciato per i reati di contraffazione e ricettazione.