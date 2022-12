Sequestro di "botti"

In vista del Capodanno si moltiplicano i controlli sul commercio abusivo di botti. La guardia di finanza ha sequestrato petardi artigianali senza tappi ermetici e privi di indicazioni sulla polvere da sparo.

La rivendita a Montesilvano, dove il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Pescara ha denunciato un italiano con precedenti per droga, furto e scommesse illecite: in passato anche percettore del reddito di cittadinanza, dovrà rispondere di fabbricazione e commercio abusivo di materiale esplodente.

I finanzieri di Nereto e Roseto degli Abruzzi hanno denunciato per frode e violazione al testo unico sulla sicurezza i titolari di negozi in cui sono stati sequestrati quasi 8.500 articoli pirotecnici scaduti o con marcatura irregolare e156 pistole spara coriandoli prive di etichetta CE, merce pericolosa soprattutto per i bambini.