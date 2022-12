Si addormenta sullo scuolabus, bimbo ritrova da solo la casa dei nonni

Da Atessa il pulmino era diretto all'asilo nella vicina Perano. Sul solito sedile c'era lui, un bimbo di 4 anni. Ancora assonnato, però, al punto da schiacciare l'ultimo pisolino prima della campanella. All'arrivo nessuno se n'è accorto, non i compagni, scesi come sempre in fila indiana, non l'accompagnatrice. E così il conducente, ignaro, ha guidato fino al deposito, lasciandovi in sosta lo scuolabus. Al risveglio il piccolino, solo soletto, non si è perso d'animo, ha aperto la porta ricordandosi come si fa e, con inusuale prontezza di spirito, è riuscito a capire dove si trovava. Strada provinciale Sangritana, 300 metri a piedi, da solo ed eccolo a casa dei nonni. Che, sorpresi, gli hanno chiesto cosa fosse successo. E lì, tutto d'un fiato, il racconto della storia, per fortuna a lieto fine. Dai Carabinieri di Atessa è partita l'informativa alla Procura di Lanciano: s'ipotizza la mancata sorveglianza. Ma papà e mamma, che il piccolino hanno potuto riabbracciare, hanno già perdonato autista ed assistente: nessuna denuncia, almeno per ora, ma, in futuro, niente più distrazioni.