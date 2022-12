Tempo incerto in Abruzzo

Questa mattina inizierà con ancora qualche nube sparsa e possibili deboli precipitazioni residue lungo la fascia adriatica, specie sui settori meridionali. Con il passare delle ore però i fenomeni si esauriranno e anche lungo la costa torneremo ad avere cielo sereno. Per quanto riguarda le temperature le minime risulteranno tutto sommato stabili, mentre le massime subiranno diffuse e sensibili diminuzioni, con valori durante le ore più calde della giornata tendenzialmente entro i 10/12 gradi. I nuovi crolli termici saranno nuovamente dovuti ai venti freddi settentrionali che soffieranno su tutto il territorio regionale. Il mare si manterrà ancora mosso. La nuova settimana inizierà accompagnata dall’alta pressione che porterà cielo in prevalenza sereno con della leggera nuvolosità lungo la catena appenninica. Non sono previste precipitazioni e le temperature risulteranno stazionarie.