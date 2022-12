Tempo nuvoloso

Il campo di alta pressione inizia a registrare i primi cedimenti che porteranno ad un aumento della variabilità atmosferica, in particolare ad un aumento della copertura nuvolosa. Anche in Abruzzo assisteremo ad un aumento della nuvolosità, in special modo lungo la fascia adriatica, che in generale però non porterà fenomeni di rilievo associati. Nelle aree interne invece ci aspettiamo cielo in prevalenza sereno con la possibilità di avere locali nebbie e foschie alle prime ore del mattino nelle conche. Mentre le temperature minime si manterranno tutto sommato senza variazioni di rilievo, le massime registreranno lievi diminuzioni lungo la fascia costiera, dove si manterranno perlopiù al di sotto dei 15 gradi. Invece nelle valli interne si potranno ancora registrare picchi al di sopra. I venti saranno da deboli a moderati con locali rinforzi a ridosso delle creste appenniniche. Sul versante occidentale dell’Appennino continueranno a soffiare da sud-ovest, mentre su quello orientale soffieranno da nord-ovest. Il mare si manterrà tendenzialmente poco mosso. Per domani ci aspettiamo ancora nubi sparse lungo la fascia adriatica, ancora senza precipitazioni degne di nota, e cielo in prevalenza sereno nell’entroterra. Le temperature registreranno diffuse ma lievi diminuzioni, specie per quanto riguarda i valori massimi.