Tempo nuvoloso in Abruzzo

Da questa domenica notte nubi compatte ed estese interesseranno le aree interne dell’Abruzzo, in particolare le zone al confine con il Lazio. Queste nubi porteranno anche precipitazioni diffuse, a tratti anche intense, specie alle prime ore del mattino. Sui settori adriatici le nubi si alterneranno a temporanee schiarite e i fenomeni saranno meno intensi ed intermittenti. La quota neve si porterà al di sopra dei 1700 metri e dal pomeriggio sono attesi graduali miglioramenti. Le temperature, sia minime che massime, non registreranno variazioni di rilievo. Infatti i valori minimi si attesteranno ancora perlopiù tra i 5 e gli 8 gradi, mentre le massime si porteranno intorno ai 10 gradi o poco più sia lungo la fascia costiera che nelle conche interne. I venti saranno da moderati a forti, con ulteriori rinforzi a ridosso delle creste appenniniche. Soffieranno ovunque prevalentemente dai quadranti meridionali e il mare sarà da molto mosso ad agitato. Per lunedì ci aspettiamo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con un leggero aumento della nuvolosità durante le ore pomeridiane. Non sono previsti fenomeni di rilievo e le temperature registreranno diffusi rialzi.