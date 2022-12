Teramo Comune Riciclone

Teramo fa il bis e conferma il premio di Legambiente come "Comune Riciclone". La cerimonia di premiazione si è svolta a Lanciano, nell'ambito dell'Ecoforum. La raccolta differenziata nel Comune di Teramo, nel 2021, ha raggiunto il 71,9%, pari a 2,4 punti percentuali in più rispetto al 2020. Un dato che ha consentito al Comune di Teramo, unico capoluogo in Abruzzo insieme a Chieti, di ricevere una menzione speciale.