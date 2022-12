Vasto, a fuoco l'auto del sindaco

A Vasto a fuoco l'automobile del sindaco e presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna. Erano le 23 di ieri quando i clienti dei locali del centro storico hanno visto le fiamme levarsi dal vano motore di una fiat 500 L, in sosta in via Leopardi e hanno dato l'allarme. I Vigili del Fuoco hanno domato il rogo e la Polizia ha avviato le indagini, perlustrando la zona, nei pressi della villa comunale, a caccia di indizi utili. Si cerca di capire se sia trattato di un gesto doloso. Nei giorni scorsi Menna aveva trovato una gomma della vettura sgonfia. Il primo cittadino, a lungo a colloquio sul posto con il dirigente il commissariato, Fabio Capaldo, non ha rilasciato dichiarazioni.