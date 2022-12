In Regione tavolo sulla Alfagomma di Ortona, stabilimento ex Yokohama. Il vertice rinviato già due volte per volontà aziendale si occupa delle riassunzioni promesse dall'azienda e del futuro di 38 dipendenti in scadenza venerdi prossimo, sotto Natale. Dalle assemblee dei lavoratori nelle scorse settimane lanciato anche l'allarme per gli addetti dello stabilimento Alfagomma di Teramo