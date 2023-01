Agricoltura, 354 milioni per imprese ed enti

354 milioni di euro per l'agricoltura abruzzese. Sono i fondi del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) 2023-2027, approvato dalla giunta regionale. Gli interventi saranno attuati a partire da questo mese in attuazione del Piano Strategico Nazionale della Politica agricola comune (PAC), licenziato dalla Commissione europea lo scorso 2 dicembre. Lo ha annunciato il vicepresidente della giunta regionale con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente.

La programmazione regionale per lo sviluppo rurale punta sulla crescita economica, ambientale e sociale del territorio con scelte sostenibili. Sarà favorito l'ingresso di giovani imprenditori. Previsti interventi per l'innovazione delle aziende, per l'orientamento al mercato e per l'adeguamento dimensionale delle strutture produttive. Fondi saranno destinati anche allo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia biologiche.