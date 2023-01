Arrestato 32enne con un carico di droga

I carabinieri di Chieti hanno arrestato un 32enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, del vastese, è stato trovato in possesso di oltre 12 chili di droga. Deve rispondere anche delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e guida con patente mai conseguita. Con il 32enne è stato controllato anche un altro ragazzo. Durante le verifiche i militari hanno trovato un coltello a serramanico e un marsupio con un altro coltello e circa 50 grammi di hashish oltre a 280 euro in contanti, di banconote di vario taglio, ritenute provento dello spaccio. La perquisizione al 32enne è stata estesa al suo garage dove i carabinieri hanno recuperato oltre 7 kg di marijuana, 40 panetti di hashish del peso complessivo di 4,150 kg, quasi 1 kg e mezzo di cocaina per un valore complessivo di oltre 100 mila euro più 3 bilancini, un grosso pugnale, una pistola scacciacani priva di tappo rosso con 47 colpi a salve da 8 mm e un orologio Rolex. Nel corso della perquisizione del box, il ragazzo ha opposto resistenza ai militari facendo cadere a terra uno di essi: sette i giorni di prognosi per il carabiniere ferito. Per fermarlo i militari hanno utilizzato la pistola ad impulsi elettrici esplodendone 2 cartucce. Al 32enne è stata comminata anche una sanzione per violazione al codice della strada pari a 5 mila 100 euro. Il giovane è ora in carcere.