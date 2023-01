Dopo la sosta natalizia, ritorna il campionato di A2 di Basket. Chieti in campo questa sera, inizio ore 20.45, sul parquet del Ravenna. Un vero e proprio spareggio salvezza, valido per la seconda giornata del girone di ritorno, con le due formazioni appaiate all'ultimo posto in classifica con soli 6 punti all'attivo. Il sodalizio teatino prosegue intanto la sua campagna di rafforzamento. L'ultimo ingaggio è quello del centro di origine senegalese Elhadji Thioune.