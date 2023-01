A L'Aquila, protesta organizzata da Soccorso Rosso Proletario per un processo in aula questa mattina, nei confronti dei 31 attivisti condannati per aver manifestato, nel novembre 2017, contro il 41 bis applicato a Nadia Lioce, condannata per terrorismo. E solidarietà viene espressa anche per l'anarchico pescarese Alfredo Cospito, in sciopero della fame da 85 giorni, nel carcere di Sassari, proprio contro il regime detentivo speciale, più rigido, nato per contrastare la criminalità organizzatata.