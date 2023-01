Derby ancora in parità

Come nella gara di andata, finisce 2-2 al Palarigopiano la sfida fra il Pescara Futsal e il Tikitaka Francavilla. La formazione ospite chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Debora Vanin. Il Pescara la ribalta nella ripresa con i sigilli di Boutimah ed Elpidio. Definitivo pareggio francavillese firmato ancora da Vanin. Espulsa per doppia ammonizione la pescarese Federica Belli. Tikitaka sempre in testa alla classifica, ma ora a pari merito con il Bitonto. Il Pescara insegue a un solo punto.