Dramma sfiorato a Castiglione

"La bufera è durata tutta la notte e poi le raffiche di vento forte, hanno accumulato, in alcune zone, caterve di neve". Così il sindaco di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma: "In media - aggiunge - è caduto un metro di neve. Ma ci sono zone mezzo sepolte". Come davanti all'abitazione di

Gianmarco Liberatore che, per uscire, pala alla mano, ha dovuto scavare un tunnel. "Dinanzi a casa sua, che si trova nella parte alta del paese - spiega il primo cittadino - il manto bianco ha raggiunto i tre metri". Una bella faticata liberare l'ingresso... Soddisfatto, alla fine, ha postato il risultato delle proprie fatiche sui social,una foto in cui saluta. Castiglione si trova ad un'altitudine di 1.180 metri e conta 1.500 abitanti circa.