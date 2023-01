Due tir distrutti, incendio doloso

Partono dall'analisi dell'innesco le indagini sull'incendio doloso che, l'altra notte, ha distrutto due tir in contrada Villa Magna a Ortona. E' una spugnetta imbevuta di benzina, scoperta quando uno dei mezzi pesanti è stato spostato dal titolare nel tentativo di limitare i danni. Accertata quindi l'origine dolosa. Al momento la Procura di Chieti procede contro ignoti. Danneggiati anche altri veicoli e distrutto un cavo elettrico. La zona è rimasta al buio per diverse ore. Chiusa la statale 16 per le fiamme alte e il fumo: uno dei mezzi andato a fuoco era in sosta a ridosso di un cavalcavia.