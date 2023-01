Fca Italy, attività sospesa da lunedì 23 a venerdì 27

Anno nuovo, problemi antichi alla Fca Italy di Atessa, dove mancano i componenti e la fabbrica chiuderà la settimana prossima, da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio. La comunicazione fatta stamani dall'azienda ai sindacati. Solo il reparto lastratura resterà in funzione. Per la copertura della settimana di fermo si farà ricorso alla cassa integrazione ordinaria. La rsa fim, uilm e fismic fa sapere inoltre che, dal primo febbraio prossimo, sarà reintrodotta la doppia timbratura dei lavoratori, in entrata e in uscita. Alla Fca Italy l'attività riprenderà regolarmente alle 5:45 di lunedì 30 gennaio.