Frana sui binari

La circolazione dei treni è sospesa tra Carsoli e Tagliacozzo, lungo la Roma - Pescara, per un movimento franoso causato dal maltempo. Lo comunica Trenitalia, che precisa come a farne le spese sarebbe stato il Regionale 4553 partito da Avezzano alle 13:20 e diretto a Roma Tiburtina. Nei pressi di Sante Marie il convoglio avrebbe urtato contro la frana caduta sui binari rischiando lo svio. Nell'impatto il convoglio stesso si sarebbe leggermente danneggiato, ma non ci sarebbe alcun problema per i viaggiatori a bordo. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi.