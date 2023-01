Giornata all'insegna del bel tempo

Nei prossimi giorni il campo di alta pressione inizierà a registrare lievi cedimenti che porteranno ad un progressivo, seppur leggero, peggioramento delle condizioni meteo. In Abruzzo è prevista una giornata accompagnata ancora da cielo in prevalenza sereno ovunque. Soprattutto alle prime ore del mattino potremo avere nebbie nelle conche interne, mentre durante le ore centrali della giornata potremo assistere alla formazione di isolate e tenui nubi sulle zone al confine con il Lazio, senza precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature avremo le minime ancora prevalentemente al di sopra dello zero, a parte localmente nell’entroterra. Le massime invece sono attese in lieve calo, specie lungo la fascia adriatica dove si riporteranno prevalentemente al di sotto dei 15 gradi. I venti saranno perlopiù deboli e soffieranno da sud-ovest sul versante occidentale dell’Appennino, mentre su quello orientale nel corso delle ore ruoteranno da nord-ovest. Il mare si manterrà tendenzialmente calmo lungo tutto il litorale. La giornata di martedì si aprirà ancora con cielo in prevalenza sereno, ma con il progredire delle ore è atteso l’arrivo di nubi da nord-ovest via via più estese e consistenti. Queste non porteranno comunque fenomeni di rilievo ma avremo le temperature in diffuso calo.