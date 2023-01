I numeri dello sport

Più di sessanta eventi, con cento associazioni coinvolte e 52mila persone raggiunte. Questi i numeri del bilancio illustrato in occasione del convegno conclusivo relativo a L'Aquila Città europea dello Sport 2022. Secondo un''indagine condotta tra dieci scuole del territorio, solo il 52% dei ragazzi tra i 3 e i 17 anni pratica uno sport con continuità, in un sistema messo a dura prova dalle restrizioni legate alla pandemia che spesso non hanno tenuto conto dei benefìci psicofisici dell'attività sportiva. All'appuntamento è intervenuto, tra gli altri, Andrea Lucchetta, ex campione di pallavolo e icona della disciplina.