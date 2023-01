I sindaci chiedono contributi straordinari

Interventi immediati, attraverso, indennizzi, ristori o contributi straordinari, per far fronte ai danni legati alla mancanza di neve sulle montagne dell'Appennino. La richiesta in una lettera inviata dai sindaci di 6 comuni ad alta quota alla Regione e ai parlamentari abruzzesi. "Dopo terremoto e pandemia - scrivono i primi cittadini - ora i cambiamenti climatici colpiscono il sistema turistico invernale, fondamentale per le nostre zone, e rischiano di fare chiudere gli impianti e le tante attività collegate".