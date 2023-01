Il Chieti torna alla vittoria

Ritorno alla vittoria per il Chieti Basket, che ha battuto il Mantova 80-72. Esordio eccellente per il neo-acquisto Roderick, che ha messo a segno 20 punti, 12 dei quali su tiro libero. 20 punti anche per Ancellotti, 14 per Reale. Ma il successo del team guidato da Rajola è frutto soprattutto dell'ottima prova collettiva. Lo strappo decisivo nel terzo parziale, chiuso con un +10 in favore dei teatini, sempre ultimi in classifica ma ora a sole due lunghezze da Ravenna e San Severo.