Il tempo sull'Abruzzo

L’anticiclone delle Azzorre si sta espandendo verso est, allontanando il maltempo dalla nostra penisola e portando quindi tempo stabile e soleggiato sull’Italia.

In Abruzzo già dal mattino avremo cielo in prevalenza sereno con solo qualche sporadica nube. Nel corso delle ore potremo assistere al passaggio di innocue velature da nord verso sud, senza comunque precipitazioni degne di nota associate. Ricordiamo che comunque sull’Appennino abruzzese è ancora presente l’allerta gialla e arancione per rischio valanghe.

La giornata soleggiata porterà diffusi rialzi nelle temperature massime, che si riporteranno perlopiù comprese tra i 5 e i 12 gradi. Al contrario le minime registreranno sensibili cali, specie nelle aree interne dove ci aspettiamo estese gelate notturne.

Per quanto riguarda i venti saranno da deboli a moderati con locali rinforzi pomeridiani a ridosso delle creste appenniniche, specie sul Gran Sasso. Soffieranno perlopiù dai quadranti orientali, ovest e nord-ovest, e il mare sarà da mosso a poco mosso con moto ondoso in diminuzione.