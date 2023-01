Incendio in un appartamento. Salve una 90enne e la sua badante

Potrebbe essere un corto circuito la causa dell'incendio divampato ieri sera in un appartamento, al terzo piano di un condominio, di via Martiri della Libertà a Vasto. Nella casa c'erano in quel momento una 90enne e la badante che, alla vista del fumo, sono riuscite a fuggire senza riportare conseguenze. Il rogo è stato poi domato dai Vigili del Fuoco.