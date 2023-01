Lite al pub. Accoltellato un ex pugile

Guarirà in 15 giorni un ex pugile romano di 32 anni, accoltellato in un locale a Pescasseroli. A sferrare il fendente sarebbe stato un altro ex pugile, 38 anni, residente a Opi. All'origine dell'aggressione, sembra, un apprezzamento sgradito alla fidanzata del ferito, sfociato in una violenta lite. Sull'episodio indagano i carabinieri di Castel di Sangro e la Procura di Sulmona.