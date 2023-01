"Massima assistenza per tutti i detenuti"

E' fissata per la prossima settimana la seconda chemioterapia per il boss Matteo Messina Denaro, rinchiuso da 10 giorni nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila. "Non ho ricevuto un'educazione culturale ma ho letto centinaia di libri, sono quindi informato sulle cure, vi prego di poter essere trattato con i migliori farmaci e le migliori terapie", avrebbe ripetuto più volte, con toni pacati e cordiali, a medici e personale penitenziario, le uniche persone con cui gli è permesso di parlare visto il regime del 41 bis. I sanitari dell'ospedale San Salvatore lo avrebbero rassicurato che si stanno seguendo procedure come da protocolli internazionali. Intanto Gianmarco Cifaldi, il garante dei detenuti della Regione Abruzzo, spiega di non avere ricevuto nessuna segnalazione di richieste di "cure speciali" né lamentele sul trattamento sanitario da parte di Matteo Messina Denaro.