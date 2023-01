Movida violenta, poliziotto ferito

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Pescara dalla polizia nel corso di alcuni controlli nei luoghi della movida. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato notato mentre infastidiva alcuni passanti in zona Pescara vecchia. Al momento del controllo, ha insultato gli agenti, con cui ha avuto anche una colluttazione. Un poliziotto è stato costretto a ricorrere alle cure mediche per le lesioni riportate. Anche in questura il 48enne ha continuato a dare in escandescenze. Si è riusciti a dargli un'identità solo tramite fotosegnalamento. Era conosciuto alle forze dell'ordine in virtù dei suoi precedenti.